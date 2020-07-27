Россиянам рассказали, как легко снизить суммы в квитанциях ЖКХ

Отмечается, что часто человек платит за то, чем даже не пользуется. Одной из отошедших в наше время на задний план услуг является работа радиоточки. Так, если житель получает единый платежный документ (ЕПД), то для отключения радиоточки необходимо подать заявление в центре госуслуг «Мои документы». Также можно обратиться в ФГУП «Российские сети вещания и оповещения».

Помимо прочего, если человек не смотрит телевизор, то можно отключить общедомовую ТВ-антенну. Для этого нужно написать заявление поставщику услуги. Точно так же есть возможность отказаться и от оплаты за домашний телефон. Еще специалисты упомянули страховку, которая включена в квитанцию. Не все знают, что эта услуга является добровольной.

Генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина пояснила, что при желании отказаться от какого-либо пункта в квитке важно дождаться ее официального отключения. В противном случае можно оказаться в числе должников и переплатить за пени.

«Оплата распределяется по всем имеющимся в счете-фактуре строчкам пропорционально указанным в них суммам», — отметила Асия Мухамедшина.

Она заключила, не заплатив за одну услугу, можно остаться должным за все остальные.