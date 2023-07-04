Общество 04 июля 2023, 04:00 Россиянам рассказали, как лечиться в частной клинике бесплатно Медицинский юрист Печерей: россияне могут лечиться в частной больнице по полису ОМС Pxhere

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Жители России могут получать медицинские услуги в частной клинике по полису, если она входит в систему обязательного медицинского страхования. Это, как отметил юрист, эксперт по качеству оказания медицинской помощи Иван Печерей в беседе с Ura.ru, одно из условий, соблюдая которые россиянин может получать бесплатную медпомощь в частной клинике.

Он отметил, что для получения бесплатной медицинской помощи в частной клинике нужно только два условия.

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«Первое, это то, что клиника частная должна входить в систему ОМС. Второе — пациент должен быть прикреплен к этой клинике», — сообщил Печерей.

Он также пояснил, что сегодня прикрепиться к частной клинике россиянин может, даже если поблизости есть государственная. Однако юрист обратил внимание на то, что предоставляемые по полису услуги в частной больнице могут быть ограничены. Например, там может не быть узких специалистов.

«Все зависит от того, каким объемом медицинских услуг клиника зашла в ОМС», — пояснил юрист.

С 1 июля в российских поликлиниках по полису ОМС стала доступна психологическая помощь. В больницах открылись специальные кабинеты для медико-психологического консультирования. Там будут принимать медицинские психологи. В обязанности психологов входят консультация пациента и его родных по поводу заболевания и лечения психологического недуга, а также проведение терапии для лиц, страдающих расстройствами, вызванными стрессом.