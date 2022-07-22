Россиянам рассказали, как лечить солнечные ожоги в домашних условиях

При получении солнечных ожогов желательно иметь под рукой лекарственные препараты. Если же их все-таки не оказалось, то можно воспользоваться некоторыми народными методами, написали журналисты «Ридуса».

Первое, что надо сделать после того, как вы пришли с пляжа с обгоревшей кожей — это приложить к ней завернутый в мягкую ткань или марлю пакет со льдом или мокрое полотенце. В такие моменты кожа особенно сильно нуждается в охлаждении.

Также можно использовать гель, содержащий сок алоэ. Благодаря своим антибактериальным свойствам алоэ помогает ускорить процесс восстановления кожных покровов.

Огурцы или же компресс из огурцов также эффективны в борьбе с обгоревшей кожей. Для большего эффекта можно положить их в морозилку на 7-10 минут.

Во время ожога лучше всего пить отвары из календулы, ромашки и зверобоя. Эти травы хорошо снимают воспаление, боль и зуд.