Россиянам рассказали, как извлечь выгоду из удаленной работы
По ее словам, работая дистанционно, есть возможность получить новую профессию или устроиться на вторую работу.
«Некоторые работодатели опасаются того, что дистанционная работа приведет к тому, что человек может работать на двух-трех работодателей в определенной конкурирующей среде. Эти опасения тоже оправданы», — считает эксперт.
Также на удаленке у сотрудника появляется время поразмыслить над тем, кем он видит себя через год или пару лет, какие цели ставит перед собой. И что необходимо предпринять, чтобы добиться поставленных целей. Возможно, стоит начать с разговора с руководством и взять дополнительную работу на текущем месте.
«Для человека, который работает дистанционно, если он не будет замыкаться на какой-то одной функции, на одном работодателе, — это возможности себя „расшаривать“, развивать свою профессиональную компетенцию», — отметила Митрофанова.