Общество 13 марта 2023, 18:12 Россиянам рассказали, как изменится обслуживание для владельцев техники Apple

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Американская корпорация Apple не будет продлевать договор с российскими сервисными центрами, который истекает в марте. Об этом сообщили «Известия».

По словам экспертов, срок гарантийного ремонта техники в таком случае может увеличиться до двух месяцев. Все устройства будут пересылать в созданное за рубежом представительство, такая сложная логистика и увеличит время ремонта.

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Как сообщила «Москва 24», теперь каждая ситуация с гарантийным обслуживанием техники Apple будет рассматриваться в индивидуальном порядке и зависеть от того, в какое время было приобретено устройство.

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