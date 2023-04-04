Общество 04 апреля 2023, 18:56 Россиянам рассказали, как избежать взрыва пауэрбанка

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Случаи со взрывами и воспламенениями зарядных портативных устройств далеко не редки. О том, как избежать такой ситуации, рассказал IT-специалист Артем Геллер Пятому каналу.

По словам эксперта, воспламенения пауэрбанков происходят из-за механических повреждений в устройстве и при сильных температурных перепадах.

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Как сообщило РИА ФАН, также фактором подобной поломки может являться некачественный бренд портативного устройства.