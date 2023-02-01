Общество 01 февраля 2023, 18:31 Россиянам рассказали, как избежать стрессовых ситуаций на новой работе Занятия спортом и массаж помогут преодолеть стресс Unsplash

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Многие россияне боятся перемен в своей трудовой деятельности и долгие годы занимают одну и ту же должность. О том, как избежать стрессовых ситуаций на новой работе, рассказал клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, зачастую людей пугают трудности адаптации при переходе на новую работу, а также налаживание контакта с коллегами. Влиться в коллектив поможет строгое исполнение своих должностных обязанностей, ведь никто не любит выполнять чужую работу.

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Также наладить контакт с коллегами можно благодаря внешнему проявлению доброжелательности. Так, психолог посоветовал принести на работу торт и угостить коллег. Преодолеть стресс и трудности в период привыкания к новому коллективу помогут занятия спортом и массаж. Кроме того, для снятия напряжения Жавнеров посоветовал пойти на йогу.