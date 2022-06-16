Россиянам рассказали, как избежать «синдрома сидячей смерти»

Врачи сходятся во мнении, что сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье. Что же делать тем, у кого офисная работа за компьютером? Сайт kp.ru рассказал, как снизить вред от сидячей работы.

«В 2010 году американские ученые открыли новый синдром — ранней сидячей смерти (Sedentary Death Syndrome). За последнее время у людей сильно сократилась физическая активность, и при этом они стали не столько ходить-стоять-лежать, сколько сидеть. Впору называться не „хомо сапиенс“, а „хомо седенс“ — „человек сидящий“», — пишет врач-эндокринолог Зухра Павлова в своей книге «Обман веществ».

Сидячий образ жизни вызывает застой в теле, мышцы не развиваются, человек быстрее стареет, кроме того, отсутствие движения плохо влияет на сердечно-сосудистую систему.

Чтобы этого избежать, нужно завести привычку двигаться в течение рабочего дня. Причем не только во время обеденного перерыва, а каждый час. Например, вместо того, чтобы отвлечься от работы на телефон, можно несколько раз пробежать вверх-вниз по лестнице. Это не займет больше времени, но принесет значительно больше пользы здоровью.