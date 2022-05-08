Россиянам рассказали, как избежать «штрафа за шашлыки»

Разведение костров и использование мангалов и других приспособлений для тепловой обработки пищи вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в интервью агентству «Прайм» напомнила юрист Елена Кудерко.

В большинстве других регионов страны за нарушение запрета на разведение открытого огня вне специально оборудованных площадок взимается штраф в размере от 1500 до 3000 рублей.

«Стоит отдельно напомнить, что использование готового угля приравнивается к открытому огню и является правонарушением», — подчеркнула юрист.

Для того, чтобы организовать место для приготовления шашлыков и при этом не нарушить закон и не заслужить штраф, следует, помимо прочего, тщательно подходить к выбору мангала и его качеству. Он должен быть сделан из негорючих материалов, а рядом с ним всегда должно находиться средство пожаротушения.

В свою очередь, адвокат Лев Тропин предупредил о том, что согласно федеральному закону № 69 «О пожарной безопасности» от 1994 года, костры нельзя разводить во дворах жилых домов и на территориях гаражных кооперативов. Расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 50 метров. В силу статьи 20.4 КоАП РФ за разведение костра в городе полагается штраф.