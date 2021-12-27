Россиянам рассказали, как избежать похмелья в период новогодних праздников

Пища с высоким содержанием жиров, углеводов и белков снижает всасывание алкоголя в крови одинаково, если ее употреблять до спиртных напитков. Об этом «Пятому каналу» рассказала диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

По словам специалиста, также снизить воздействие алкоголя можно с помощью черного чая. Еще подойдет обычная или газированная вода, написала «Газета.ru».

«Конечно, я вам желаю меньше употреблять алкоголь на праздники. Кстати, чтобы обмануть организм, можно в бокал с вином или шампанским добавить лед или воду. Так вам будет казаться, что вы выпили больше, а симптомов похмелья будет появляться меньше», — сообщила диетолог.

Усиливают негативное воздействие от выпитого еще и химические соединения, которые часто добавляют в спирт для усиления вкуса. Для того, чтобы эталон всасывался в кровь не так быстро, пить нужно медленно. Благодаря такому способу получится отложить опьянение, заключила Кононенко.