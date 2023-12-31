Общество 31 декабря 2023, 20:31 Россиянам рассказали, как избежать похмелья наутро после новогодней ночи Нарколог Шуров: в новогоднюю ночь нужно танцевать, чтобы избежать похмелья Freepik

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Чтобы избежать похмелья и головной боли наутро после новогодней ночи, нужно соблюдать несколько правил. В интервью изданию News.ru нарколог, психиатр Василий Шуров поделился, что нужно делать, чтобы праздничные возлияния не навредили организму.

Чтобы избежать утреннего похмелья, нужно чаще вставать из-за праздничного стола и двигаться — гулять или танцевать. Между подходами к еде нужно делать перерывы и контролировать количество выпитого алкоголя.

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Если не удалось избежать похмелья, нарколог посоветовал пить как можно больше воды и принять лекарство от головной боли.

Справиться с похмельем поможет минеральная вода и сладкий чай. Обязательно нужно позавтракать и поспать, это восстановит энергию.