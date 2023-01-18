Общество 18 января 2023, 14:47 Россиянам рассказали, как избежать переохлаждения в крещенские купания Врач Людмила Лапа предостерегла от купаний людей с хроническими заболеваниями

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Православный праздник Крещение Господне наступит в ночь на 19 января, после вечерней службы многие россияне будут окунаться в прорубь. О том, как избежать переохлаждений во время крещенских купаний, рассказала «Ридусу» врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам специалиста, сразу после окунания человеку необходимо закутаться в теплый махровый халат и обуть валенки. Также врач порекомендовала обтирать тело полотенцем в течение пяти минут.

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Как сообщил сайт kp.ru, отказаться от окунания в прорубь стоит людям с различными хроническими заболеваниями.

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