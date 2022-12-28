28 декабря 2022, 16:40
Россиянам рассказали, как избежать отеков после новогодних застолий
Баня поможет снять отечность
Избавиться от отечности в теле и так называемой одутловатости после новогодних застолий поможет активный отдых с посещением бани и бассейна. Об этом сообщила тренер Наталья Рассадина в разговоре с «Общественной службой новостей».
По словам эксперта, излишняя отечность может появиться у человека из-за чрезмерного употребления спиртных напитков и переедания в новогодние каникулы.
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Избавиться от таких неприятных последствий помогут любые виды активности. Так, например, можно посетить баню и бассейн, или же покататься на лыжах и ватрушках.
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Новый год
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