Общество 21 декабря 2022, 10:48 Россиянам рассказали, как избежать конфликтных ситуаций с родственниками за новогодним столом Психолог Анна Девятка: необходимо придумать общие развлечения

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Новый год традиционно считается семейным праздником, однако не всегда между родственниками царит полное понимание. О том, как избежать конфликтов за новогодним столом, рассказала психолог Анна Девятка в беседе с «Москвой 24».

По мнению специалиста, семье необходимо заранее продумать развлечения, которые придутся по душе всем поколениям. Также рекомендуется избегать различного рода сравнений при общении.

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Психолог отметила, что всем членам семьи не стоит забывать о взаимном уважении и соблюдении личных границ.

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