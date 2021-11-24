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    24 ноября 2021, 12:23

    Россиянам рассказали, как избежать ДТП на дорогах в утренние часы

    Канаев заявил, что основное количество аварий происходит в предрассветное время

    Оксана Лавнюженко

    Директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев объяснил, как безопасно управлять автомобилем во время сумерек и после долгого нахождения за рулем. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Россиянам рассказали, как избежать ДТП на дорогах в утренние часы

    Специалист считает, что вождение при сумеречном освещении будет трудным даже для самого опытного водителя.

    «Однозначно это тяжелое время для всех водителей — у кого-то зрение плохое, у кого-то опыт отсутствует, это проблема не индивидуальная. Отсутствие достаточного освещения в утренние часы может приводить к более сонному состоянию, в вечерние часы из-за этого может быть тяжелее сконцентрироваться», — пояснил Канаев.

    Он отметил, что в это время лучше не находиться в автомобиле одному, потому что риск уснуть за рулем крайне высок. Если водитель чувствует, что его клонит в сон, лучше остановиться на несколько минут и подремать.

    «В утренние часы нужно внимательнее относиться к тому, чтобы не уснуть, потому что основное количество аварий, когда засыпают водители, происходит в предрассветные часы. В это время лучше не управлять автомобилем в одиночку. В вечерние сумерки перед каждой поездкой важно проверять работу световых приборов. Если после рабочего дня водителю сложно сконцентрироваться, лучше всего остановиться и отдохнуть 5-10 минут», — добавил он.

    Новичкам в эти часы важно контролировать скорость и не «лихачить» на дороге. В сумерках можно не заметить какие-то предметы и попасть в ДТП, заключил Канаев.