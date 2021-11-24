Россиянам рассказали, как избежать ДТП на дорогах в утренние часы

Директор Национального общественного центра безопасности движения, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев объяснил, как безопасно управлять автомобилем во время сумерек и после долгого нахождения за рулем. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Специалист считает, что вождение при сумеречном освещении будет трудным даже для самого опытного водителя.

«Однозначно это тяжелое время для всех водителей — у кого-то зрение плохое, у кого-то опыт отсутствует, это проблема не индивидуальная. Отсутствие достаточного освещения в утренние часы может приводить к более сонному состоянию, в вечерние часы из-за этого может быть тяжелее сконцентрироваться», — пояснил Канаев.

Он отметил, что в это время лучше не находиться в автомобиле одному, потому что риск уснуть за рулем крайне высок. Если водитель чувствует, что его клонит в сон, лучше остановиться на несколько минут и подремать.

«В утренние часы нужно внимательнее относиться к тому, чтобы не уснуть, потому что основное количество аварий, когда засыпают водители, происходит в предрассветные часы. В это время лучше не управлять автомобилем в одиночку. В вечерние сумерки перед каждой поездкой важно проверять работу световых приборов. Если после рабочего дня водителю сложно сконцентрироваться, лучше всего остановиться и отдохнуть 5-10 минут», — добавил он.

Новичкам в эти часы важно контролировать скорость и не «лихачить» на дороге. В сумерках можно не заметить какие-то предметы и попасть в ДТП, заключил Канаев.