Общество 05 апреля 2023, 14:08 Россиянам рассказали, как избежать чрезмерных переработок

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Многие люди сильно погружаются в свою работу, из-за чего в скором времени происходит профессиональное выгорание. О том, как переключить свое внимание, рассказал психолог и коуч Александр Кичаев, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, очень важно соблюдать баланс между деловой сферой и личной жизнью. Помогут в этом занятия различными хобби, например, отлично подойдет вышивание крестиком.

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Также отвлечься от работы можно благодаря общению с новыми людьми, добавил психолог.