Россиянам рассказали, как избавиться от звонков мошенников

Почти каждый россиянин сталкивался со звонками от мошенников, иногда их количество просто зашкаливает. В таких случаях пригодится ряд приложений. Об этом рассказал эксперт по телекоммуникациям Леонтий Букштейн.

По мнению Букштейна, частые звонки мошенников отбивают желание пользоваться мобильниками.

«Ситуация приобретает характер пожара, все стали пользоваться номерами наших мобильников для своих нужд. Я не просил, мне не нужно, а мне все равно звонят и предлагают кредиты, депозиты и прочее», — отметил эксперт в интервью радиостанции Sputnik.

Количество таких звонков можно снизить, если установить на телефон специальные приложения-блокировщики. Но перед скачиванием подобной программы нужно выяснить, как именно она будет работать, чтобы не заблокировать важные номера.

Ранее эксперты предупредили, что на фоне пандемии коронавируса все большую активность в интернете стали проявлять так называемые черные кредиторы. Раньше для получения займа требовалось личное присутствие. Сейчас необходимость в этом отпала.