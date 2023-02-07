Общество 07 февраля 2023, 16:43 Россиянам рассказали, как избавиться от плесени на плитке

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Плесень возникает на кухне и в ванной из-за повышенной влажности в этих комнатах. Чаще всего темные пятна появляются на межплиточных швах, рассказал плиточник Сергей Жирняк в эфире Пятого канала.

По словам эксперта, от плесени и неприятного запаха избавит верно подобранная затирка для межплиточных швов. Так, эпоксидная затирка является самым эффективным средством в борьбе с плесенью.

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Как сообщил сайт «Дни.ру», такая затирка для швов менее подвержена загрязнениям и устойчива к грязи, маслу и кофе.

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