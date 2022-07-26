Россиянам рассказали, как избавиться от никотиновой зависимости

Главный врач реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Даниил Петров рассказал россиянам, каким образом можно избавиться от никотиновой зависимости. Об этом написало издание «Мослента».

По его словам, зависимость от курения возникает на психологическом уровне, поэтому избавиться от нее не так уж и просто.

«По большому счету, если у пациента есть установка на лечение и избавление от вредной привычки, эти методики могут помочь добиться положительного результата. Также в Москве есть группа анонимных курильщиков, регулярные встречи с которыми позволяют поддерживать никотиновую трезвость», — процитировало РИА ФАН слова медика.

Нарколог также посоветовал лечить никотиновую зависимость с помощью нейролингвистического программирования (НЛП), иглоукалывания или гипноза.