Общество 15 февраля 2023, 14:07 Россиянам рассказали, как избавиться от мусора по формуле багуа

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Мусор в квартире или в доме может быть причиной отсутствия удачи в какой-то определенной сфере жизни. Об этом рассказали «Дни.ру».

Под мусором, по формуле багуа, понимают еще и вещи, которые не нравятся, и что-то недоделанное. А также все, что загромождает пространство.

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Комнату нужно условно разделить на девять квадратов. И каждый из них совпадает с определенной сферой жизни.

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Верхняя линия слева направо отвечает за богатство, репутацию и любовь. Средняя — за семью, здоровье и детей. Нижняя — за самосовершенствование, карьеру и путешествия. Рассматривать комнату нужно так, чтобы вход на рисунке был внизу.

Таким образом, ни одну из частей квартиры захламлять без последствий нельзя, а чтобы изменить жизнь, нужно просто навести порядок.