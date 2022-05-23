Россиянам рассказали, как искать работу без опыта

Найти работу без опыта возможно, но для этого нужно рассказать работодателю о своих навыках. Об этом для сайта РИАМО рассказал управляющий директор сервиса «Авито Работа» Артем Кумпель.

Отсутствие опыта не должно означать отсутствие резюме. Соискатель должен описать свои навыки и задачи, которые приходилось решать во время практики в вузе, на стажировках или во время волонтерской работы.

Искать работу лучше сразу в большом количестве источников. Попав на собеседование, необходимо проявлять активность и заинтересованность, а ответы на возможные вопросы рекрутера продумать заранее.