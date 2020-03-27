Россиянам рассказали, как ходить в магазины, когда вокруг коронавирус

Первое — это дистанция как минимум в два метра. Правило понятное и несложное. «И нужно держаться подальше от граждан, которые выглядят нездоровыми, кашляют, чихают», — рассказали эксперты.

Второе — посещать магазины тогда, когда там меньше всего посетителей. По опыту это либо раннее утро до 9 часов, либо позднее — перед самым закрытием.

Перед походом за продуктами нужно позаботиться и об одежде. Нужно выбрать такую, которая меньше удерживает пыль. По возможности ее нужно протереть влажной салфеткой или еще лучше — постирать, добавляют специалисты «Росконтроля».

Если есть возможность не покупать неупакованные товары, лучше сделать и это. Но товары в фабричной упаковке так же опасны, если на них кашлял зараженный человек.

Также врачи напоминают, что на кассе лучше всего расплачиваться картой или телефоном с бесконтактной системой оплаты. Это убережет вас от заражения через наличные деньги.

Специалисты также советуют не скупать продукты на месяцы вперед. Дефицита не будет. Об этом заявлял и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, запас продуктов на складах больше, чем месяц назад.