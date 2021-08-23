Россиянам рассказали, как ходить в магазин с умом

Эксперт по инвестициям Ирина Бенетт рассказала, как отправиться за покупками и не оставить все деньги в магазине. По ее словам, людям надо научиться не только грамотно тратить, но и больше зарабатывать. Об этом написала Pravda.Ru.

Перед походом в супермаркет следует составить список. Для этого надо распланировать меню на неделю и составить перечь необходимых продуктов. Коме того, Бенетт советует записывать траты, чтобы понимать, куда уходит основная часть денег.

«Я выяснила, что на мелкие и не очень важные для себя вещи трачу достаточно большие суммы, которые в принципе могла бы потратить на то, что для меня действительно важно. Этот момент работает очень хорошо. Мы берем контроль над своими финансами, записывая все траты. Если вы не будете записывать, то эта информация очень быстро улетучится из головы. Обратите внимание вы на это только тогда, когда в конце месяца подведете итог и выяснится, что на какую-то ерунду была потрачена достаточно большая сумма денег», — отметила эксперт.

Она добавила, что по продуктовому магазину важно ходить сытым. Ведь голодный человек очень остро реагирует на уловки маркетологов. К тому же у зрелого и грамотного человека, который хочет жить хорошо, должна появиться привычка считать. Эксперт имеет ввиду простую математику, когда выгоднее не брать кредит и переплачивать по процентам, а откладывать деньги не в ущерб привычной жизни.