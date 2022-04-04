Россиянам рассказали, как эффективно защититься от клещей

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал об эффективных методах защиты от клещей. Об этом написали «Невские новости».

По словам представителей ведомства, можно использовать специальные аэрозоли, однако следует понмнить, что каждый из них действует на клещей по разному. Например, акарицидные убивают насекомых, а репеллентные способны лишь отпугнуть их. Акарицидно-репеллентные могут как отпугивать, так и убивать.

Перед тем, как воспользоваться акарицидными средствами, необходимо почитать инструкцию. Через три минуты клещ уже не сможет присосаться к телу, а еще через пять он не сможет удержаться на одежде.