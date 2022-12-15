15 декабря 2022, 18:42
Россиянам рассказали, как эффективно накопить на первый ипотечный взнос
Бизнес-психолог Ксения Аверс: стоит задуматься о дополнительном источнике дохода
Большинство россиян стремятся обзавестись личной недвижимостью. О том, как накопить денежные средства на первоначальный взнос по ипотеке рассказала «Общественной службе новостей» бизнес-психолог Ксения Аверс.
По словам специалиста, стоит задуматься о дополнительном источнике дохода, к примеру, можно монетизировать свое хобби.
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Также для эффективного накопления средств необходимо пересмотреть свои потребности и уменьшить количество импульсивных покупок.
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