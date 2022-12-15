Общество 15 декабря 2022, 18:42 Россиянам рассказали, как эффективно накопить на первый ипотечный взнос Бизнес-психолог Ксения Аверс: стоит задуматься о дополнительном источнике дохода

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Большинство россиян стремятся обзавестись личной недвижимостью. О том, как накопить денежные средства на первоначальный взнос по ипотеке рассказала «Общественной службе новостей» бизнес-психолог Ксения Аверс.

По словам специалиста, стоит задуматься о дополнительном источнике дохода, к примеру, можно монетизировать свое хобби.

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Также для эффективного накопления средств необходимо пересмотреть свои потребности и уменьшить количество импульсивных покупок.

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