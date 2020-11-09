Россиянам рассказали, как делать уборку в квартире в условиях пандемии

Ежедневная уборка в квартире может снизить риск принести коронавирус домой. Специалисты советуют особенно тщательно обрабатывать прихожую.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА «Новости» назвала довольно высоким шанс занести инфекцию в квартиру тем, кто регулярно посещает общественные места и пользуется общественным транспортом.

Дезинфицирующие средства во время уборки она советует использовать как можно чаще. Причем неважно, болеет кто-то дома или нет.

В прихожей Руженцова рекомендовала обрабатывать дверные ручки и ключи. Нелишним будет поставить при входе флакон с антисептиком — чтобы сразу же обработать руки, зайдя в дом с улицы.

Последние три дня в РФ выявляют более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране подтвердили 1 774 334 заражения. Выздоровели 1 324 419 человек, скончались 30 537. Общее число инфицированных во всем мире превысило 50 миллионов. С начала распространения заболевания СОVID-19 унес жизни более 1,2 миллиона человек.