Россиянам рассказали, как действуют мошенники в сезон отпусков

Летом становятся активны мошенники, которые эксплуатируют тему бронирования туров и отелей. Какими уловками они пользуются, в эфире радио Sputnik рассказала координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Самая популярная уловка — когда злоумышленники, обещая более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и на уровне коммуникации в мессенджере склоняют человека к переводу денег, сказала эксперт. Также злоумышленники часто создают фишинговые сайты, копирующие интерфейс сайтов популярных турагентств и отелей. Если вы видите тур или другое предложение по необычно низкой цене, нужно насторожиться и обязательно проверить, не имеете ли вы дело с мошенниками.