Россиянам рассказали, как часто нужно выключать компьютер

Когда компьютер часто вводят в режим сна, а не выключают, то это сказывается на работоспособности гаджета. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Критически компьютер вряд ли может пострадать от перехода в режим сна, когда вы уходите домой с работы или оставляете его дома. Единственный момент — что в процессе работы вы можете открывать большое количество программ, которые потом в фоновом режиме занимают работу центрального процессора», — пояснил он в интервью с радиостанцией Sputnik.

Эксперт посоветовал хотя бы раз в неделю переводить компьютер в полностью выключенное состояние для обнуления. Можно выключить или перезагрузить компьютер, тогда при новом запуске система загрузит только основные компоненты, которые нужны для начала полноценной работы.