Общество 14 декабря 2022, 18:32 Россиянам рассказали, как часто нужно менять постельное белье Дерматовенеролог Наталия Жовтан: менять постельное белье необходимо раз в неделю freepik

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Значительное количество времени мы проводим во сне. Для комфортного восстановления организма и качественного сна необходимо не забывать менять постельное белье, рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан в беседе с Life.

По мнению специалиста, гигиена сна очень важна для здоровья и продуктивности современного человека. Сейчас возрастает популярность на ортопедические подушки и матрасы, однако не стоит забывать и о самых простых правилах гигиены сна - о смене постельного белья.

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Врач отметила, что менять его необходимо как минимум раз в неделю. При повышенном потоотделении смена белья потребуется каждый день.

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По словам врача, если регулярно не проводить смену постельного белья, то в тканях могут накапливаться вредные микроорганизмы и пылевые клещи.