Общество 30 ноября 2022, 11:04 Россиянам рассказали, как часто надо менять Wi-Fi-роутер

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Руководитель направления Wi-Fi телеком-провайдера «Дом.ру» Вячеслав Бурхайло в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал россиянам, как часто следует менять Wi-Fi-роутер.

По словам специалиста, Wi-Fi-роутер стоимостью две тысячи рублей придется менять максимум через один-два года.

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«Если же купить дорогое устройство, стоимостью от шести тысяч рублей, то оно сможет сохранять актуальность до десяти лет. Это связано с обновлением „железа“, то есть процессоров и модулей памяти, а также с обновлением „софта“», — сообщил Бурхайло.

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Эксперт отметил, что новые стандарты передачи информации по воздуху особенно важны, поскольку позволяют передавать большее количество информации в единицу времени.