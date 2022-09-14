Россиянам рассказали как быть, если магазин отказался возвращать деньги за товар | 360°

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Россиянам рассказали как быть, если магазин отказался возвращать деньги за товар

Юрист Соловьев: продавец имеет право отказать в возврате денег за определенный товар

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы росиянам как быть, если магазин отказался возвращать деньги за товар, который не подошел. Об этом написал RT.

По словам эксперта, существует список непродовольственных товаров, которые не подлежат обмену.

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«В нем много позиций, среди которых предметы личной гигиены, парфюмерия, лекарства, трикотажные изделия, ювелирная продукция», — напомнил юрист.

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Продавец будет иметь полное право отказать как в обмене, так и в возврате денег за подобные товары.

В случае непродовольственных товаров права потребителя регулирует статья 18 федерального закона «О защите прав потребителя».

«Если вы обнаружили в товаре недостатки и они не были оговорены продавцом, то вы имеете право потребовать замены на товар этой же или другой марки с перерасчетом цены, безвозмездного устранения недостатков товара, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы», — сообщил Соловьев.

Обмен проводится в том случае, если товар не был в употреблении, сохранил товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.

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