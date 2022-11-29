Общество 29 ноября 2022, 16:53 Россиянам рассказали как быть, если затопили соседи

Читать 360tv в

Специалисты компании «ГидроТепло» в беседе с изданием «Дни.ру» рассказали как быть, если вас затопили соседи сверху.

По их словам, в первую очередь необходимо поставить тазики и ведра, чтобы вода не попадала на пол. Затем нужно сходить наверх и попросить соседей перекрыть кран. Если же соседи не открывают дверь, следует немедленно звонить в аварийную службу.

Реклама

«Телефоны часто указаны в квитанциях за оплату квартиры и вывешивают на информационных стендах возле подъезда. Телефон диспетчерского центра Москвы +7 (495) 539-53-53», — сообщили специалисты.

Реклама

После того, как вода перестала идти, следует сделать фотографии потопа. Эти снимки помогут доказать, что вода проникла к вам в квартиру и попортила имущество. Представитель управляющей компании должен рассмотреть ваше заявление.