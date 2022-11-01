Россиянам рассказали как быть, если по вине сотовой компании мошенники получили доступ к сим-карте | 360°

Общество 01 ноября 2022, 11:12 Россиянам рассказали как быть, если по вине сотовой компании мошенники получили доступ к сим-карте

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В России фиксируются случаи, когда сотовые компании предоставляют якобы представителю абонента дубликат сим-карты. О том, как быть, если мошенникам удалось получить доступ и списать средства с сим-карты абонента, рассказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, в случае утечки денежных средств по вине сотовой компании она должна покрывать все убытки. Исходя из закона, при возникновении такой ситуации сотовая компания принимает меры к прекращению доступа посторонних лиц к абонентскому номеру.

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Если же компания отказала в компенсации, необходимо обращаться в суд общей юрисдикции, добавил Соловьев.

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