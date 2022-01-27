Россиянам рассказали как быть, если начальник не переводит на удаленку

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова рассказала, можно ли пожаловаться на начальника за то, что он не переводит сотрудников на дистанционный формат работы. Об этом написала «Тульская служба новостей».

Специалист отметила, что если ваши коллеги ушли на больничный с симптомами коронавируса, и вы считаете, что вам тоже необходимо дистанцироваться, вы можете подать жалобу в региональный Роспотребнадзор.

«По каждому случаю регистрации COVID-19 в организованном коллективе управление выдает предписание о проведении дополнительных мер: в зависимости от ситуации мы определяем комплекс мероприятий, которые необходимо провести в той или иной организации», — объяснила Безбородова.

Обратиться можно на горячую линию по телефону 8 (4872) 55-55-50 с 10:00 до 16:00 часов.