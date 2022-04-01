Россиянам рассказали как быть, если на работе сокращают трудовые часы

Юрист Мария Копылова заявила, что отправить работника на режим неполного рабочего времени можно лишь в исключительных случаях. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам эксперта, в зоне риска могут находиться и родители несовершеннолетних.

«Часто работника просят оформить заявление о переводе на неполное рабочее время или подписать соглашение сторон об изменении режима. Нередко первым такие предложения работодатели адресуют родителям, у которых есть дети в возрасте до 14 лет, поскольку Трудовым кодексом предусмотрено безусловное право одного из родителей на работу в режиме неполного рабочего времени, а работодатель не имеет право отказать (ст. 93 ТК РФ)», — сообщила Копылова.

Любой сотрудник должен понимать, что он может отказаться подписывать подобные документы, поскольку сокращение рабочего времени приведет к уменьшению зарплаты.

В том случае, если сотрудник не хочет продолжать работу по новым условиям, ему должны предложить имеющиеся в компании вакансии. Если работник не согласен на новую должность, трудовой договор подлежит расторжению, по которому работодатель должен выплатить выходное пособие и среднюю зарплату на период трудоустройства.