Россиянам рассказали, как быстро отремонтировать машину по КАСКО | 360°

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Россиянам рассказали, как быстро отремонтировать машину по КАСКО

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Дефицит запчастей для автомобилей в России привел к тому, что ремонт машины по КАСКО может затягиваться. В интервью радиостанции Sputnik эксперт по страхованию Игорь Иванов рассказал, как ускорить этот процесс.

По его словам, дилеры сейчас предпринимают «героические усилия», чтобы наладить параллельный импорт, однако это долгий процесс. Чтобы получить ремонт машины быстрее, автовладельцы могут обратиться не в официальный дилерский центр, а на другую станцию техобслуживания. Также при ремонте можно использовать не оригинальные запчасти, а аналоги. Наконец, можно попробовать самостоятельно найти необходимые запчасти.

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«Правда, тут возникают сложности с дилерским центром, потому что он несет ответственность за качество деталей, а в данной ситуации им сложно проверить качество запчастей, которые принес клиент. Но в каких-то ситуациях удается достичь компромисса, и в дилерском центре соглашаются поставить такую деталь. Это, конечно, исключение из правил и так быть не должно», — отметил Иванов.

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