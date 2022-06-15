Россиянам рассказали, как бороться с вредителями в квартирах

Вредителей, среди которых тараканы, клопы, крысы, можно встретить в каждом втором старом доме в России. NEWS.ru рассказали, как бороться с каждым из видов.

Домашних вредителей можно разделить на три категории. Первая — это кровососущие особи (клопы, блохи, вши). Вторая — вредители, разносящие инфекцию, портящие продукты и имущество (тараканы, муравьи, моль, клещи). Третья — грызуны (мыши, крысы).

Чаще всего в квартирах встречаются тараканы. Основная сложность в том, что, если они есть в доме, рано или поздно они снова появятся в квартире даже после дезинфекции. Поэтому квартиру лучше обрабатывать специальными средствами каждые три-четыре недели.

Избавиться от крыс и мышей можно с помощью специальных ядов, клеев и ультразвуковых отпугивателей. Чтобы грызуны не возвращались, необходимо проверить квартиру на наличие дыр и щелей в стенах и полу.

Сложнее всего из вредителей бывает избавиться от клопов. Эти насекомые очень живучие и способны вырабатывать иммунитет к ядам (например, к дихлофосу). Чтобы от них избавиться полностью, иногда необходимо выбросить всю мягкую мебель и вызвать профессиональных дезинфекторов.