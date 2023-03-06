06 марта 2023, 16:32
Россиянам рассказали, как бороться с рутиной
Ощущение рутины указывают на переутомление и усталость. О способах борьбы с этим неприятным ощущением рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, при упадке сил и появлении повышенной утомляемости необходимо обратиться к врачу и проверить свой гормональный фон.
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Отличными способами борьбы с рутиной станут новые эмоции и перезагрузка. Для этого психолог посоветовала отправиться в поездку, встретиться с друзьями или сходить в спа-салон.
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