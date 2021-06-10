Россиянам рассказали, как бороться с «плохими» коллекторами

В борьбе с коллекторами, действующими вне закона, поможет Федеральная служба судебных приставов (ФСПП). Об этом рассказал директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин, сообщило ИА НСН.

«Угрозы — это грубое нарушение закона», — напомнил он.

Поэтому необходимо позвонить в полицию и написать жалобу в ФСПП России на компанию, где взяли деньги. Предстоит указать ИНН микрокредитной организации, приложить копии угроз, привести смс и сообщения в соцсетях, номера телефонов, с которых звонили злоумышленники.

Компании, опасаясь получить штраф в 500 тысяч рублей, обычно звонят, не представившись. Сотрудники ФСПП сделают запрос конкретно в эту контору и выпишут штраф в размере 100-500 тысяч рублей.

Ранее НАПКА пожаловалась главе СК на депутата Госдумы Виталия Милонова из-за слов парламентария о «нелюдях» и «паразитах». Авторы обращения обратили внимание, что политик не раз позволял себе оскорбительные высказывания по отношению к коллекторам.