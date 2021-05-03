Россиянам рассказали, как больше зарабатывать, а работать меньше

Россиянам, которые стремятся к финансовой независимости, нужно научиться ставить цели и работать на их финансовый результат. При этом цели могут быть разные: как краткосрочные, так и среднесрочные, и долгосрочные.

«Никогда не работайте ради работы — это неправильный подход, который не приведет вас к финансовой независимости и к возможности большого заработка», — предупредил создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко в разговоре с агентством «Прайм».

Он рекомендует тратить меньше, чем получается заработать, а также делать ежемесячные фиксированные накопления, пусть и незначительные по сумме. При этом он отметил, что существует риск, что их съест инфляция. Поэтому для защиты, надо инвестировать свои средства. При этом, как подчеркнул финансист, инвестиции в рисковые инструменты никогда не должны превышать 10% от всего портфеля. Еще одно правило — реинвестировать, а не фиксировать прибыль.

«Финансовая независимость или свобода — очень приятное чувство. Речь не о богатстве или излишестве, а о независимости и свободе. Любой человек сможет этого достигнуть — правда, надо не только хотеть этого, но еще и действовать», — отметил Клопенко.

Почти половина россиян (49%) призналась, что постоянно перерабатывает. При этом 76% уточнили, что согласны работать больше 40 часов в неделю при условии оплаты лишнего времени. Мужчины на треть чаще, чем женщины — 58% против 38% — рассказывали о переработках. Число мужчин, которые согласны работать больше за дополнительные деньги, составило 84%. Категорически отказывались перерабатывать 20% участников исследования.