22 декабря 2022, 13:54
Россиянам рассказали, как бюджетно украсить квартиру к Новому году
На елку можно повесит старые бусы и детские поделки
Для создания праздничной и волшебной атмосферы в квартире к Новому году можно использовать бюджетные игрушки и поделки. О способах украшения дома к празднику рассказала дизайнер интерьера Елена Юрченко в интервью News.ru.
По словам эксперта, в этом году очень актуальными украшениями дома стали декоративные цветы, которыми украшают елку. Также на новогоднее дерево можно повесить игрушки в одной цветовой гамме.
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Более бюджетные вариантами украшения являются старые бусы и винтажные игрушки. На елку еще можно повесить разукрашенные грецкие орехи, конфеты с красивыми обертками и флажки, вырезанные детьми.
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Кроме того, дизайнер напомнила и о шишках, которые можно собрать в лесу и повесить их на елку.
Новый год
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