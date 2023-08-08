Общество 08 августа 2023, 12:56 Россиянам рассказали, как безопасно выплеснуть отрицательные эмоции Психолог Наумова: чтобы выпустить гнев, можно покричать

Читать 360tv в

Отрицательные эмоции необходимо уметь выплескивать безопасно, чтобы не нанести вреда ни себе, ни окружающим людям. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщила психолог Наталья Наумова.

Например, для того, чтобы избавиться от гнева, можно покричать в лесу или крикнуть в стакан. Таким образом шума вы не издадите, а энергию выплеснуть сможете, сказала специалист.

Реклама

Битье боксерской груши также помогает избавиться от гнева. Еще можно пойти на пробежку или поприседать несколько раз. Комкание листа бумаги или чего-то мнущегося поможет выплеснуть любые отрицательные эмоции, заключила психолог.