Россиянам рассказали, как аптеки обманывают покупателей

Приобретая лекарства в аптеках важно сразу не поддаваться сниженным ценам. Это могут быть маркетинговые уловки, а срок самого товара может быть на грани истечения.

Об этом в интервью радиостанции Sputnik рассказала эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина. Она рассказала, что нужно всегда интересоваться у фармацевтов, какой срок годности у товара.

«Акция — это маркетинговый ход. В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же,. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор», — рассказала Булыгина.

Также бывает, что на лекарство поднимают цену, а потом якобы делают скидку по акции. Покупатель может поддаться ажиотажному спросу и купить себе лекарство дороже. Перед тем, как купить лекарство со скидкой, нужно посмотреть в интернете его настоящую стоимость, посоветовала эксперт.

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