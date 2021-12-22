Россиянам рассказали, из чего производят веганскую икру

Директор по развитию компании «Европром» Руслан Гаджиев рассказал, из чего производятся имитированные морепродукты и рыбные деликатесы. По его словам, веганская красная и черная икра делается на основе экстракта бурых водорослей и овощного бульона, написала «Газета.ru».

«В состав красной икры VEGAN входят экстракт бурых водорослей, овощной бульон из подсолнечника, растительное масло, а в качестве красителя — экстракт паприки. В черной икре в качестве красителя используется уголь растительный», — сообщил Гаджиев.

По его словам, отличить имитированную икру от настоящей практически невозможно. Продукт полностью копируется как по вкусовым, так и по внешним показателям. Единственное, в чем заключается разница, это в количестве калорий. Энергетическая ценность 100 граммов красной икры VEGAN составляет 15 килокалорий. Это более чем в 10 раз ниже, чем в натуральном аналоге, заключил эксперт.