Россиянам рассказали историю появления Дня семьи, любви и верности

Дату ввели в 2008 году. 8 июля было выбрано, потому что по православному календарю именно в этот день поминают Петра и Февронию. Это семейная пара муромских святых, которые жили в XIII веке. Церковь канонизировала их в 1547 году.

Согласно материалам летописцев, за несколько лет до княжения Петр заболел и никто не мог его вылечить. Во сне князю сказали, что его сможет исцелить дочь пчеловода Феврония с Рязанской земли.

Когда девушка излечила его, в качестве вознаграждения она пожелала стать женой князя. Тот не выполнил просьбу, ведь она была простолюдинкой. Позже князя вновь постигла болезнь. Его снова вылечила Феврония. После этого Петр женился на ней.

Спустя время пришло время наследства на княжение. Бояре не могли допустить княгиню с простой родословной и заставили Петра оставить жену либо уйти из княжества вместе с ней. В итоге пара уплыла вместе на корабле по реке Оке. В Муроме, где должен был править князь, начались волнения и люди попросили вернуться его с женой обратно. Петр согласился и отправился на родные земли.

В старости Петр и Феврония приняли монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния. Они просили Бога, чтобы он позволил им умереть в один день, их желание осуществилось.