Россиянам рассказали, где опасно хранить сканы документов

Руководитель корпоративных проектов ESET Иван Аносов порекомендовал россиянам не отправлять через мессенджеры и соцсети отсканированные изображения документов. По его словам, это один из самых опасных способов хранения личных данных, написала «Газета.ru».

«Электронная почта, мессенджеры, соцсети и папка с фотографиями на смартфоне — не самые безопасные места для хранения сканов документов. Если хоть один из вышеперечисленных сервисов будет взломан, то злоумышленники с большой долей вероятности найдут важные документы», — сообщил специалист.

Он также отметил, что по украденным сканам документов можно изготовить фальшивые документы. По ним злоумышленники могут оформить кредит или дорогостоящую покупку в рассрочку, взять машину на прокат или незаконно переоформить право собственности.

Для того, чтобы не столкнуться с подобными аферами, гражданам следует маркировать сканы документов водяным знаком, а личные данные в смартфоне хранить в защищенной папке, заключил Аносов.