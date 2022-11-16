Общество 16 ноября 2022, 07:25 Россиянам рассказали, где недорого можно отдохнуть у моря в конце ноября АТОР назвал Египет самым дешевым пляжным направлением для конца ноября Unsplash

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Конец ноября — это сезон, когда выбор направлений для отдыха на море не так велик. Однако есть несколько стран, в которых можно отдохнуть и при этом не очень дорого. Лидером в этом сегменте является Египет. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров (АТОР).

Аналитики организации назвали минимальные цены на тур в период с 24 ноября по 30 ноября для двоих на десять дней с вылетом из Москвы. В стоимость включены перелет, проживание в трехзвездочном отеле и питание.

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Стоимость путевки в Египет начинается от 71 тысячи рублей на двоих, питание — «все включено». Также остаются популярными у россиян Таиланд и ОАЭ, туда мечтают попасть 14% отдыхающих. Эмираты предлагают путевки менее чем за 100 тысяч рублей. А вот за Таиланд придется отдать от 150 до 200 тысяч рублей. Такой же ценник будет на путевки на Мальдивы, Кубу и Венесуэлу. Дороже будет слетать в Катар и на Сейшелы. При этом на Шри-Ланку и Бахрейн можно будет отправиться за 100-15- тысяч рублей.

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Несмотря на окончание пляжного сезона, Турция остается востребованным направлением. Там можно купаться в море, но вода уже прохладная. Лучше отдать предпочтение закрытым и подогреваемым бассейнам. Путевку в Анталию, к примеру, можно найти за 69 тысяч рублей.