Россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть на море в ноябре | 360°

Все новости

Мир

06 октября 2022, 09:31

Украину упрекнули в моральной готовности отказаться от безъядерного статуса

Подмосковье

06 октября 2022, 09:30

Соревнования по рукопашному бою и самообороне прошли в Солнечногорске

Реклама

Происшествия

06 октября 2022, 09:20

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Омской области

Спецоперация

06 октября 2022, 09:20

Пушилин оценил поддержку референдумов со стороны Северной Кореи

Технологии

06 октября 2022, 09:18

WhatsApp 13 лет назад стал инструментом слежки — Павел Дуров

Подмосковье

06 октября 2022, 09:15

Пруд в парке усадьбы Крафта в Королеве расчистили при благоустройстве

Спецоперация

06 октября 2022, 09:13

Минобороны поделилось видео из кабины штурмовиков Су-25 ВКС РФ в зоне СВО

Спецоперация

06 октября 2022, 09:07

Минобороны показало подготовку минометных расчетов из числа мобилизованных

Деньги

06 октября 2022, 09:00

Власти ДНР решили привлечь бизнес созданием свободной экономической зоны

Общество

06 октября 2022, 08:25

Россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть на море в ноябре

АТОР назвала Турцию одним из недорогих направлений для отдыха россиян в ноябре

Читать 360tv в

Жители России с наступлением осени продолжают мечтать об отдыхе на море. Есть несколько направлений, где можно будет провести время не очень дорого и комфортно в этом ноябре. Одно из них — Турция. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров (АТОР).

Например, на даты с 25 по 31 октября путевка в Турцию на двоих с питанием типа «все включено» обойдется в 87,5 тысячи рублей. На втором месте — Египет. За десять дней отдыха в этой стране в среднем придется отдать 107 тысяч. Третье место заняли ОАЭ (141 тысяча). Также в список популярных направлений вошли Таиланд, Куба, Шри-Ланка и Венесуэла.

Реклама

АТОР заметила, что некоторые туры, если сравнить даты на начало и конец октября, упали в цене.

Например, Египет подешевел на 26%, Турция — на 22%, Мальдивы  — на 15% и Таиланд — на 10%. Однако путевки в Катар, ОАЭ, Бахрейн, Сейшелы и на Шри-Ланку наоборот подорожали.

Реклама

Если говорить о городских и экскурсионных направлениях, то на ноябрьские праздники дешевле всего будет съездить в Санкт-Петербург (31 тысяча рублей за двоих на 10 дней), Калининград, Сочи, Кавминводы, а также в Армению, Абхазию, Узбекистан.

Туризм

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама