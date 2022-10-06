Россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть на море в ноябре | 360°

Общество 06 октября 2022, 08:25 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть на море в ноябре АТОР назвала Турцию одним из недорогих направлений для отдыха россиян в ноябре unsplash

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Жители России с наступлением осени продолжают мечтать об отдыхе на море. Есть несколько направлений, где можно будет провести время не очень дорого и комфортно в этом ноябре. Одно из них — Турция. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров (АТОР).

Например, на даты с 25 по 31 октября путевка в Турцию на двоих с питанием типа «все включено» обойдется в 87,5 тысячи рублей. На втором месте — Египет. За десять дней отдыха в этой стране в среднем придется отдать 107 тысяч. Третье место заняли ОАЭ (141 тысяча). Также в список популярных направлений вошли Таиланд, Куба, Шри-Ланка и Венесуэла.

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АТОР заметила, что некоторые туры, если сравнить даты на начало и конец октября, упали в цене.

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Если говорить о городских и экскурсионных направлениях, то на ноябрьские праздники дешевле всего будет съездить в Санкт-Петербург (31 тысяча рублей за двоих на 10 дней), Калининград, Сочи, Кавминводы, а также в Армению, Абхазию, Узбекистан.

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