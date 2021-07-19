Россиянам рассказали, где купить дешевые канцтовары для школьников

Перед началом учебного года канцтовары могут вырасти в цене на 10-30%. Такую информацию сообщили «Ведомости» со ссылкой на поставщиков и ретейлеров. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов прокомментировал рост цен на канцтовары, а также рассказал, где лучше всего закупаться школьными принадлежностями. Интервью с экспертом приводит радиостанция Sputnik.

По словам Карпова, сейчас растут цены не только на канцтовары. В связи с тем, что снижается курс рубля, а затраты на логистику увеличиваются, дорожают и школьные принадлежности.

Эксперт отметил, что из-за большой конкуренции не во всех магазинах резко взлетит стоимость на розничную продукцию. Некоторые торговые точки будут придерживаться относительно старых цен. По мнению Карпова, лучше и дешевле закупать принадлежности для школы через интернет-магазины. Там можно приобрести те же товары, но по более выгодной цене.