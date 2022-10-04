Россиянам рассказали, действительно ли татуировки могут помешать при трудоустройстве | 360°

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Россиянам рассказали, действительно ли татуировки могут помешать при трудоустройстве

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Работодатели стали лояльнее относиться к татуировкам и пирсингу у соискателей, однако на работе могут попросить прикрыть татуировки одеждой или снять пирсинг. Об этом Life рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова.

Трудовой кодекс обязывает работников соблюдать правила внутреннего распорядка, в которые может входить дресс-код на рабочем месте. В локальном нормативном акте может быть прямо указано: работникам не рекомендуется делать татуировки на открытых участках тела, а уже имеющиеся необходимо скрывать под одеждой.

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«Работодатели должны учитывать, насколько разумны эти правила, и если они намерены полностью запретить видимые татуировки, то для этого им понадобятся деловые основания. Содержание локального нормативного акта доводится до сведения работника до заключения трудового договора под роспись, а его исполнение становится составной частью дисциплины труда», — подчеркнула специалист.

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